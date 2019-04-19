O'TORVALD: премьера двух новых клипов на ObozTV

O'TORVALD: премьера двух новых клипов на ObozTV75Читать материал на украинском
Гость, лидер группы O'TORVALD, участник Евровидения-2017 Женя Галич, после летнего перерыва в музыкальной карьере посетил программы Бурчук Live на ObozTV. Он рассказал, чем отличился прошлый год и представил два новых клипа на песни "Два ноль один" и "Назовні (Снаружи)", которые связаны между собой одной сюжетной линией.
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