Говоря о дебатах Савченко начала расчитывать дальность попадания миномета

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую недавно освободили из-под стражи, заявила, что проблем с безопасностью в случае проведения предвыборных дебатов на НСК "Олимпийский" можно избежать.

Об этом она сказала в эфире NEWSONE, отвечая на вопрос о безопасности политиков после расследования о возможной подготовке теракта в Верховной Раде и публикации провокационного видео со "взрывом".

"В дебатах на стадионе нет проблем. Мы должны жить в стране, в которой можем ощущать безопасность. Мы знаем, что у нас полиция контролирует футбольные матчи, хотя это тоже далеко не безопасное зрелище. Поэтому не вижу проблемы организовать безопасность", – сказала она.

"Дальность миномета, смотря по какой траектории, – до 7 километров. Если полиция обеспечит периметр охраны в 7 километров и не будет где поставить миномета, то ничего не прилетит", – заявила нардеп.

При этом Савченко назвала идею размещения двух сцен на стадионе странной, так как политики "должны видеть глаза друг друга".

"Я расцениваю это как то, что одна из сцен просто становится мишенью", – подчеркнула экс-заключенная.

В то же время Савченко назвала дебаты "хорошей политической культурой" и добавила, что политикам не нужно бояться говорить.

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