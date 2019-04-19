Россия ни при чем: Мелитопольский суд принял вопиющее решение по сбитому украинскому Ил-76

Судья Мелитопольского районного суда Запорожской области Юлия Горбачева 16 апреля отказала вдове и семилетней дочери командира ИЛ-76, сбитого российскими террористами в 2014 году, в установлении юридического факта гибели их мужа и отца — подполковника Александра Белого — в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL написал украинский политик, лидер правозащитного движения "Сила права" Андрей Сенченко. По его словам, принимая такое решение, судья знала, что за последние 4 года сотни судей вынесли в интересах пострадавших от российской агрессии около тысячи таких решений, инициированных "Силой права".

"Она знала, что Верховный суд Украины, поддержав правовую позицию их команды, вынес уже десять подобных решений", — отметил он.

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