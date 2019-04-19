ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

''Выборы не состоялись'': законодательство определяет только два случая

284Читать материал на украинском

Закон "О выборах Президента Украины" допускает возможность признания повторного голосования (второго тура) выборов несостоявшимся.

Такой сценарий возможен по всей территории страны, но при определенных условиях. OBOZREVATEL разобрался, в каком случае это может произойти.

Выборы могут быть признаны судом несостоявшимися, как это произошло в 2004 году. Для этого должен быть подан соответствующий иск о массовых фальсификациях и системных нарушениях. Если претензии окажутся обоснованными, суд может аннулировать результаты второго тура и назначить повторное голосование.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости