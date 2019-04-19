''Выборы не состоялись'': законодательство определяет только два случая

Закон "О выборах Президента Украины" допускает возможность признания повторного голосования (второго тура) выборов несостоявшимся.

Такой сценарий возможен по всей территории страны, но при определенных условиях. OBOZREVATEL разобрался, в каком случае это может произойти.

Выборы могут быть признаны судом несостоявшимися, как это произошло в 2004 году. Для этого должен быть подан соответствующий иск о массовых фальсификациях и системных нарушениях. Если претензии окажутся обоснованными, суд может аннулировать результаты второго тура и назначить повторное голосование.

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