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Чартерная угроза: украинцы получили предупреждение

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Бывший пилот самолета рассказал несколько фактов об авиакомпаниях, которые осуществляют чартерные рейсы в Турцию и Египет из Украины.

Он заявил, что они покупают дешевые старые самолеты, берут на себя нереальные обязательства по количеству перелетов и экономят на зарплатах и ​​техническом обслуживании, пишет "Экономическая правда". По словам пилота, обман в техническом обслуживании самолетов в Украине — это обычная практика.

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