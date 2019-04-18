Ким Чен Ын испытал новое оружие и срочно засобирался к Путину

Северная Корея провела испытания боевой части тактического управляемого оружия нового типа. Традиционно испытания проводились под наблюдением лидера КНДР Ким Чен Ына. Так, он подчеркнул, что завершение разработки этой системы - важная вещь на пути усиления вооружения армии.

Как пишет The New York Times, это произошло впервые после неудачных переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

Сразу после этого в Москве объявили, что президент России Владимир Путин намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Помощник Путина Юрий Ушаков, который рассказал об этом журналистам, отметил, что пока неизвестно, где именно состоятся переговоры.

"Встреча может произойти в любом месте, подготовка ведется активная", – сказал он, добавив, что дата также еще не установлена.

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