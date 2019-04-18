Ким Чен Ын испытал новое оружие и срочно засобирался к Путину

Ким Чен Ын испытал новое оружие и срочно засобирался к Путину291Читать материал на украинском
Северная Корея провела испытания боевой части тактического управляемого оружия нового типа. Традиционно испытания проводились под наблюдением лидера КНДР Ким Чен Ына. Так, он подчеркнул, что завершение разработки этой системы - важная вещь на пути усиления вооружения армии.
Как пишет The New York Times, это произошло впервые после неудачных переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.
Сразу после этого в Москве объявили, что президент России Владимир Путин намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Помощник Путина Юрий Ушаков, который рассказал об этом журналистам, отметил, что пока неизвестно, где именно состоятся переговоры.
"Встреча может произойти в любом месте, подготовка ведется активная", – сказал он, добавив, что дата также еще не установлена.
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