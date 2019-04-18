ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Звезды 90-ых: Юлия Лорд в эфире ОбозTV

89Читать материал на украинском

Гостя- звезда украинского шоу-бизнеса конца 1990-х - начале 2000 годов Юлия Лорд. Лауреат фестиваля "Червона рута" (1997) осуществила первый в жизни тур по городам Западной Украины, где звучали три ее песни - "Танец душ", "Ищу свет" и "Обними меня". В конце 1998 года появился мини-альбом "Танец душ", в который вошли пять песен, в том числе композиция "Фото / Грязная как ангел", сделанная совместно с группой "Скрябин", с которым сотрудничала до 2001 года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Юлия Лорд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости