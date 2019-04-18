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Савченко не теряет времени зря: нардеп уже отметилась в Раде

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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую освободили из-под стражи, уже подала в Верховную Раду законопроект о парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВРУ. Так, соответствующий документ был зарегистрирован 17 апреля.

Савченко предложила внести изменения в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно размера денежного залога для партий, которые выдвинули избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе (№10235).

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