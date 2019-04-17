Пожар в Соборе Паржской Богоматери: пожарных не вызывали 23 минуты

Сотрудники собора Парижской Богоматери, в котором вспыхнул масштабный пожар, промедлили и около 20 минут пытались самостоятельно объяснить срабатывание сигнализации.

Как выяснили в парижской прокуратуре, пожарная сигнализация впервые сработала в Нотр-Даме в 18:20 по местному времени, сообщает Buzz Feed. Однако пожарных никто не вызвал. Только спустя 23 минуты, когда огонь уже охватил верхнюю часть здания, был зафиксирован звонок.

Как заявил прокурор Парижа Реми Хейтц, пока предполагается, что причиной пожара стал несчастный случай, однако "расследование будет долгим и сложным".

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