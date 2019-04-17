После прихода "русского мира" в Донецк жители города остались без элементарных благ цивилизации, средств на свое существование и в придачу ко всему — под тотальным контролем террористов "ДНР".

Об этом рассказал российский пропагандист Дмитрий Стешин в статье для "Комсомольской правды". По его словам, все тяготы жизни в псевдореспублике он испытал на себе.

"Помню последние работающие банкоматы, выдающие бумажки по одной гривне. Стремительно закрывающиеся брендовые магазины — лишь бы все распродать за копейки и уехать скорее в Киев. Пустые улицы, трава между стыков плитки у входа в зеркальные офисы, люди с оружием, грозный рокот артиллерии на горизонте. Помню, как вылизывал вилки и тарелки: мытье посуды в городе без воды — пустое расточительство", — вспоминает он начало оккупации украинского Донбасса, которую рупор Кремля все равно оправдывает.

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