Между Зеленским и Порошенко сокражается дистанция: оглашены результаты опросов

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что стремительно сокращает отставание от оппонента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 16 апреля, со ссылкой на социологов, однако не уточнил, о каких именно данных идет речь.

"Социология — как зеркало. Думаю, это можно брать за базу. По социологическим данным, около 60% готовы поддержать моего оппонента, а 40% готовы проголосовать за меня", — утверждает Порошенко.

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