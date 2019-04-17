Зеленский-страший оценил чесность сына в 100 тыс гривень

Родители кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского были против того, чтобы он баллотировался на пост главы государства. Об этом в интервью "Стране" рассказал отец шоумена Александр Зеленский, отметив, что для них с женой было неожиданностью, что их сын пошел в президенты.

Кроме того, Зеленский-старший считает, что на посту главы государства необходимо получать минимум 100 000 гривен заработной платы, и тогда "президент будет честным".

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