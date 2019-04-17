Дебаты про дебаты: Зеленский пожаловался на команду Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский показал, как проходит подготовка к дебатам с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".

Видео было опубликовано на страницах "Команды Зеленского" в социальных сетях. Актер подчеркнул, что дебаты пройдут 19 апреля и начнутся в 19:00.

Также Зеленский сообщил, что уже началась бесплатная реализация билетов на сайте debaty2019.org.ua.

По его словам, Порошенко хочет установить на стадионе вторую сцену. "Где вы видели дебаты двух кандидатов на двух сценах? Они продолжают делить людей. Они хотят разделить фан-зону на их сторонников и наших. Опять делят наших людей. Они против свободного доступа людей. А для нас это главное условие", — рассказал Зеленский.

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