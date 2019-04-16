Освобождение Савченко и Рубана не остановит Луценко: генпрокурор сделал заявление

Народный депутат Надежду Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале суда. Соответствующее решение в ночь с 15 на 16 апреля принял Броварской межрайонный суд.

В то же время генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что освобождение из-под стражи Савченко и Рубана не означает снятие с них обвинения и устанавливающее, что ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений.

"Уверен, что завоз тяжелого оружия с т. Н. ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - написал он.

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