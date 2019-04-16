16 апреля Поребрик News: в РПЦ назвали причину пожара в Париже

Пожар в соборе Нотр-Дам в Париже должен восприниматься как знамение и призыв к покаянию, заявил представитель РПЦ при Совете Европе и ЕС игумен Филипп.

По его мнению, подобные события в истории религии всегда считались знамением, которое побуждает покаяться, обратиться к богу и исправить жизнь. "Не думаю, что французы хуже нас, но, если мы не будем смотреть на состояние своего духа и исправляться, то и нас могут постигать подобные несчастья", — предупредил он.

Игумен Филипп добавил, что внутри собора осталась икона Владимирской Богоматери, которую подарил патриарх Алексий II во время своего визита в Париж в 2007 году. Судьба этой святыни пока неизвестна, подчеркнул он.

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