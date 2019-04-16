Кино своими руками: певица ULIANA ROYCE рассказывает о новом увлечении молодежи

Гостья программы, молодая украинская исполнительница ULIANA ROYCE рассказывает про новое увлечение совеременной молодежи. Они снимают сериалы про свою жизнь, проблемы и мироощущения и выкладывают эти мини-истории в видео-сервис YouTube.

По ее словам, основная аудитория этих видео - такие же молодые люди, которые, возможно сталкиваются с проблемами, показанными в их видео, и ищут для себя выход или решение для сложных жизненных ситуаций.

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