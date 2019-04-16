Последнее китайское: Зеленский снова обратился к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал своего соперника, президента Петра Порошенко заняться делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Также он призвал "посадить Свинарчуков". Об этом он заявил в своем обращении к Порошенко, опубликованном на странице в "Команда Зеленского" Facebook.

"Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" перешли к "я сделаю". А именно – посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе", – высказался кандидат в президенты.

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