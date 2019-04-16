Пожар в Нотр-Дам: языческая мистика и христианское предзнаменование

Пожар в Нотр-Дам: языческая мистика и христианское предзнаменование472Читать материал на украинском
Собор Парижской Богоматери, он же собор Нотр-Дам — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа расположен на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера, покровителя женщин.
Второе мистическое предзнаменование: пожар произошел в первый день католической Страсной недели.
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