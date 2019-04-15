''Символ Новороссии'': откуда на Донбассе взялся символ приверженцев работорговли в США

Американский историк Скот Вильямс утверждает, что во время Граждансккой войны северо-американских штатов 1861-1865 гг, в армии конфедеративных штатов, выступавших за сохранение рабства, служило более 65 000 черных и более 13 000 из них принимали непосредственное участие в боевых действиях. Среди этих чернокожих солдат были как свободные люди так и рабы. Также, в отличии от северян, у конфедератов было много подразделений сформированных из представителей различных рас. В армии северных штатов, как вы помните, из негров формировались отдельные части. Командовали ими белые офицеры.

Что интересно, в армии южан не было дискриминации по расовому признаку, а денежное довольствие у белых и цветных бойцов было одинаковым. В тоже время, в армии северян вплоть до июня 1964 года чернокожие солдаты получали меньше белых.

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