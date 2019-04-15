15 апреля Поребрик News: Николай Чудотворец не помог – в Харьковской области сгорел храм РПЦ

15 апреля Поребрик News: Николай Чудотворец не помог – в Харьковской области сгорел храм РПЦ57Читать материал на украинском
В Люботине Харьковской области сгорел храм Николая Чудотворца, который принадлежал Русской православной церкви в Украине. Об этом сообщается на странице "Харьков 1654" в Facebook. Пожар начался в 18:10 14 апреля и быстро охватил 120 кв. м. Отмечается, что охваченный пламенем купол упал на землю. На место ЧП прибыли 6 пожарных подразделений.
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