15 апреля Поребрик News: Николай Чудотворец не помог – в Харьковской области сгорел храм РПЦ

В Люботине Харьковской области сгорел храм Николая Чудотворца, который принадлежал Русской православной церкви в Украине. Об этом сообщается на странице "Харьков 1654" в Facebook. Пожар начался в 18:10 14 апреля и быстро охватил 120 кв. м. Отмечается, что охваченный пламенем купол упал на землю. На место ЧП прибыли 6 пожарных подразделений.

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