''На танках прямо в Киев!'': россияне обиделись на украинского генерала и собираются забросать Украину фекалиями

Российские пропагандистские СМИ распространили заявление украинского генерала, экс-замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что Киев должен создать ракету, которая "доставала бы до Урала". После этого пользователи в РФ буквально "взорвались" угрозами.

"Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания", – сказал Романенко одному из украинских изданий.

У россиян эти слова получили крайне негативный отклик. "А о том, что в случае запуска такой ракеты в нашу сторону их "отутюжат" в течение нескольких часов, он не подумал? Причем Запад в данном случае даже не пискнет", – пишут они в комментариях к соответствующей публикации на "РИА Новости".

В свое время один россиянин из Санкт-Петербурга запатентовал танк, стреляющий экскрементами экипажа. Данная новость вызвала ажиотаж в британской прессе, а у нас скорее всего вызовет бурление говн.

По задумке "изобретателя", водитель танка должен будет сидеть на пустой емкости, предназначенной для сбора его фекалий.

“Военный наполняет емкость отходами сразу же или в два этапа. После того, как емкость заполнится, она сверху надежно закрывается крышкой”, — цитирует текст патента “Интерфакс”. Затем получившийся из отходов водителя и других членов экипажа снаряд выстреливается в сторону противника.

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