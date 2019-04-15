Пестициды: Минэкологии закрывает глаза на то, как травят землю, воду и украинцев – эколог

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко отметила, что в 2010-2012 гг, большинство непригодных пестицидов и химикатов были вывезены за пределы Украины для утилизации. По ее словам, следующие семь лет ни Джуринский могильник пестицидов в Винницкой области, ни могильник в Одесской области, ни многие маленькие склады, где хранятся этот яд, не вывезли ни одного килограмма ядовитых веществ, а люди, которые живут рядом с ними, пьют воду из источников.

По ее словам, Минэкологии закрывает глаза на то, что этот яд дельцы от бизнеса, перепаковывают и продают опасные для жизни вещества, как доброкачественный товар, которым крестьяне травят землю себя и потребителей.

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