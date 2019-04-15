На одного жителя Донбасса в год приходилось до 9 кг токсичных веществ

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко отметила, что несмотря на то, что Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, и на выполнение этих обязательств ратифицировала "Протокол о реестрах выбросов и переноса загрязнителей", согласно которому, на каждом дымоходе, на каждом источнике загрязнения должен быть установлен средствами предприятий датчик, который фиксирует не только количество, но и качественный состав этих выбросов.

По ее словам, до сих пор Минэкологии НЕ добилось выполнения от предприятий выполнения этого закона.

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