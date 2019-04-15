Греко-католики увидели угрозу для Украины. Внешнюю

Во время голосования во втором туре президентских выборов в Украине, избирателям следует оценивать кандидатов исключительно по таким критериям, как профессионализм, патриотизм и порядочность.

С таким заявлением выступил глава Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) во время обращения к молодежи в Вербное воскресенье, сообщает издание " Цензор.НЕТ ". Священник напомнил, что большая часть украинской молодежи сегодня считает свободу главной ценностью.

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