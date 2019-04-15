Пользуясь случаем: о чем говорил Порошенко на НСК "Олимпийский" при отсутствии Зеленского

В воскресенье, 14 апреля, в 14:00 на НСК "Олимпийский" в Киеве должен был состояться один из этапов дебатов кандидатов на пост президента Украины. Действующий лидер государства Петр Порошенко прибыл для участия. Он час ждал своего оппонента, но шоумен Владимир Зеленский так и не появился.

За это время Порошенко выступил перед украинцами и успел пообщаться с журналистами. Мероприятие вызвало настоящий ажиотаж в Киеве. В эфире телеканала "Украина" Порошенко подчеркнул важность проведения дебатов, чтобы люди могли услышать программы обоих кандидатов. Часть избирателей Зеленского он обвинил в том, что они хотят вернуться в Российскую Федерацию.

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