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Российские терористы ''ДНР'' пожаловались на хорошую жизнь в Украине

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Один из соратников российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) по прозвищу "Прапор", который в 2014 году был одним из тех, кто захватывал украинский Славянск, рассказал о том, насколько привлекательными уже сейчас являются условия жизни в Украине, в отличие от территории Донбасса, оккупированной российскими-террористическими войсками.

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