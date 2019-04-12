Выбор кино или сериала – с Fander: появилось мобильное приложение для настоящих киноманов

Владимир Бондаренко, CEO проекта Fander, инвестором которого выступила сеть кинотеатров Multiplex, рассказал о мобильном приложении для любителей кино. Главное удобство которого состоит в быстром и простом определении любимых и нелюбимых фильмов. Именно это свойство позволяет киномана быстро и достаточно точно подобрать фильм по вкусу и остаться довольным выбором, который предложит искусственный интелект.

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