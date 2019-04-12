МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Выбор кино или сериала – с Fander: появилось мобильное приложение для настоящих киноманов

79Читать материал на украинском

Владимир Бондаренко, CEO проекта Fander, инвестором которого выступила сеть кинотеатров Multiplex, рассказал о мобильном приложении для любителей кино. Главное удобство которого состоит в быстром и простом определении любимых и нелюбимых фильмов. Именно это свойство позволяет киномана быстро и достаточно точно подобрать фильм по вкусу и остаться довольным выбором, который предложит искусственный интелект.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Владимир Бондаренко (Fander)

Новости

Все новости