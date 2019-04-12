Украинские ракеты, которые могут достичь любой точки России

В День работников ракетно-космической отрасли Украины, который отмечается в "День космонавтики", особый повод для святування у работников днепровского НПО "Южмаш". Именно там сегодня производят два сверхнадежных ракетоносителя в мире - "Зенит" и "Днепр".

Последний был создан на базе самой мощной в мире межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 (SS-18 Satana по классификации НАТО), имеющий высокие энергетические возможности и сверхнадежность, подтвержденные 160 пусками (в том числе, 8 - в рамках программы "Днепр"). Максимальное расстояние, которое сданы преодолеть эти ракеты, 11000-16000 км, что фактически охплюе всю территорию России.

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