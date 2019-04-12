5-минутный телефонный разговор Зеленского и Порошенко закончился скандалом

Кандидат в президенты Владимир Зеленский устроил перепалку в прямом эфире со своим оппонентом в избирательной гонке, действующим главой Украины Петром Порошенко. Спор разгорелся в рамках программы "Право на владу". Прозвучали взаимные обвинения.

Порошенко предложил Зеленскому приехать в студию телеканала "1+1" на дебаты. С шоуменом удалось связаться по телефону. Как оказалось, он уже прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назначенную на 12 апреля.

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