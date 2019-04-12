12 апреля: в Международный день полета человека в космос Маск запустил очередную ракету

Международный день полета человека в космос – праздник, который установлен 7 апреля 2011 ООН в честь 50-й годовщины полета человека в космос. 12 апреля 1961 советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" с космодрома "Байконур" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, который длился 108 минут.

Сначала никто не планировал грандиозной встречи Гагарина в Москве. Все решил в последний момент Никита Хрущев. По словам Сергея Хрущева, сына советского генсека: "Он начал с того, что позвонил министру обороны маршалу Малиновскому и сказал:" Он у вас старший лейтенант. Надо его срочно повысить в звании ". Малиновский сказал, довольно неохотно, что даст Гагарину звание капитана . на что Никита Сергеевич рассердился: "Какого капитана? Вы ему хоть майора дайте". Малиновский долго не соглашался, но Хрущев настоял на своем, и в этот же день Гагарин стал майором ".

Затем Хрущев позвонил в Кремль и потребовал, чтобы Гагарину подготовили достойную встречу. За Гагариным прилетел Ил-18, а на подлете к Москве к самолету присоединился почетный эскорт истребителей МиГов. Самолет прилетел в аэропорт Внуково, там Гагарина ожидал грандиозный прием.

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