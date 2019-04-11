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Пропагандистке Скабеевой в ПАСЕ указали на место

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Российская пропагандистка Ольга Скабеева солгала о наказании и извинениях украинского журналиста Сергея Сидоренко за январский конфликт в ПАСЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда". Россиянка ссылалась на комментарий спикера Совета Европы Даниэля Хольтгена, однако он не подтвердил ее заявления.

Так, ведущая телеканала "Россия" утверждала, что редактор "ЕвроПравды" Сидоренко якобы толкал ее и мешал работать, после чего ему запретили приезжать в ПАСЕ.

Хольтген назвал это заявление российский пропагандистки "неправдой и полной чушью", а также, что не просил его извиняться перед Скабеевой.

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