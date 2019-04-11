Видеофиксация экзаменов на водительские права: известны подробности процедуры

Начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий отметил, что ранее, при фиксации процессов экзаменов, оставалась субъективность, особенно в части практических экзаменов, когда экзаменатор мог по своему усмотрению принимать решение об ошибках претендента на получение водительского удостоверения. Но формата и понимания обжалования такого решения не было из-за отсутствия материала.

По его словам, в ближайшее время будет внедрена система видеофиксации сдачи экзаменов, при этом, экзаменатор будет делать пометки на планшете по сделанных нарушений кандидата, которые будут синхронизироваться с записью.

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