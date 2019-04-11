''Люди важны'': в Киеве пройдет форум украинских либералов

Начальник Главного сервисного центра МВД Украины, спикер ІІІ Форума общественно-политического движения "Люди важны" Владислав Криклий, отметил, что этот форум не о политике, а о смыслах и содержании, которые должны встать в повестку дня на следующие пять лет. Главные приоритеты форума, которые отражены в манифесте, это, по его словам, свобода, человекоцентризм, право выбора, но не оставили в стороне внимания и современные новации, среди которых электронное управление. Криклий отметил, что лидеры общественного мнения, в такой концентрации в одном месте встречается крайне редко.

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