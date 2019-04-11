Как герб России стал поводом для войны в Сирии

Сегодняшний герб России, двуглавый орел, стал официальным символом этой страны относительно недавно. В 1857 году российский император Александр II утвердил двуглавого орла в качестве государственного герба России. Однако впервые двуглавый орёл в качестве государственного символа Русского государства встречается на оборотной стороне государственной печати Ивана III Васильевича в 1497 году.

Дело в том, что этот символ достался ему, как символ византийских правителей, вместе с женой Софией, бабушкой Ивана VI Грозного. А в Византию он пришел из Хеттского царства, которое находилось на территории современной Сирии.

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