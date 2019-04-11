История сепаратизма в Украине: кто и за что был обвинен

Кроме широко известной Нели Штепы, вторым "героем" Славянска является Вячеслав Пономарев. Украинский коллаборационист с Россией, предприниматель. Активный участник российской диверсионной деятельности в Украине весной 2014 года. Самопровозглашенный мэр города Славянска.

По другим данным, Вячеслав Пономарев - гражданин России, преступник и беглец. Правоохранители Российской Федерации охотятся на него 5 лет. Пономарев сих пор находится во всероссийском розыске. В городе Элиста, Калмыкия, его хотят судить по статье 213 Уголовного кодекса РФ за хулиганство, которая предусматривает до 7 лет тюрьмы.

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