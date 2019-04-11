10 дней до второго тура выборов президента Украины: борьба обостряется

10 дней до второго тура выборов президента Украины: борьба обостряется44Читать материал на украинском
В официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины" опубликовано видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского, а после показана белая дорожка с надписью "У каждого своя дорога".
Проект в Telegram и Viber, который запустил действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко, подписал ролик "Зе Энд".
За основу смонтированного видеосюжета взяли рекламный ролик Зеленского.
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