10 дней до второго тура выборов президента Украины: борьба обостряется

В официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины" опубликовано видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского, а после показана белая дорожка с надписью "У каждого своя дорога".

Проект в Telegram и Viber, который запустил действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко, подписал ролик "Зе Энд".

За основу смонтированного видеосюжета взяли рекламный ролик Зеленского.

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