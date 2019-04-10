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Меган Маркл опять идет наперекор королевской семье

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила очередные королевские традиции, отказавшись от команды придворных врачей-акушеров. По данным Daily Mail, она заявила, что не хочет, чтобы они наблюдали за рождением ее первенца, потому потребовала заменить их на частную команду медиков.

Гинекологи Алан Фартинг и Гайя Торп-Бестон принимали роды у Кейт Миддлтон, однако Маркл называет их "мужчинами в костюмах". Герцогиня настаивает, чтобы за этим процессом наблюдали женщины.

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