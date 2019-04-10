Духовного лидера буддистов госпитализировали

В Индии в срочном порядке был госпитализирован 83-летний духовный лидер буддистов Далай-лама XIV. Об этом сообщил телеканал NDTV. Так, у него диагностировали легочную инфекцию. Сейчас он находится в Дели. "Его святейшество почувствовал некоторый дискомфорт утром в Дхармсале. В качестве меры предосторожности мы отправились в Дели", – заявил личный секретарь Далай-ламы.

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