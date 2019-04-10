10 апреля Поребрик News: Соловьев пригрозил Украине карательной операцией

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия должна применить к Украине такой же подход, как к Сирии, чтобы заставить ее прекратить войну на Донбассе. Дерзкими угрозами рупор преступного путинского режима разразился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"У нас есть гигантский накопленный опыт в Сирии. Когда мы умеем останавливать и заставлять сохранять режим тишины. Мы можем и умеем раз и навсегда решить вопрос с любой попыткой начинать обстрел по территории "Л/ДНР". Хватит ждать чуда!" — самоуверенно высказался Соловьев.

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