Kyiv Music Days: проукраинский вектор шоу-бизнеса

Основательница Kyiv Music Days Евгения Стрижевская, рассказывая о форуме концертной индустрии, который собирает ключевых участников, экспертов рынка и большое количество музыкантов, заметила, что несмотря на то, что участники форума, которые выступали в прошлые годы, уже стали известны не только в Украине, но и за рубежом, она считает, что необходимо развивать не "про-российский" или "про-европейский" вектор отечественного шоу-бизнеса, а "про-украинский".

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