МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Kyiv Music Days: место встречи музыкантов изменить нельзя

69Читать материал на украинском

Основательница Kyiv Music Days Евгения Стрижевская рассказала об этом форум музыкальной и концертной индустрии, для кого и зачем организуются подобные мероприятия. По ее словам, во время Kyiv Music Days малоизвестные музыканты и начинающие на шоубизнесе имеют возможность не только встретиться с известными и успешными продюсерами, но и подписать с ними контракты или получить приглашение на выступления на ведущих концертных площадках и фестивалях.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Евгения Стрижевская

Новости

Все новости