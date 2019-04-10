Kyiv Music Days: место встречи музыкантов изменить нельзя

Основательница Kyiv Music Days Евгения Стрижевская рассказала об этом форум музыкальной и концертной индустрии, для кого и зачем организуются подобные мероприятия. По ее словам, во время Kyiv Music Days малоизвестные музыканты и начинающие на шоубизнесе имеют возможность не только встретиться с известными и успешными продюсерами, но и подписать с ними контракты или получить приглашение на выступления на ведущих концертных площадках и фестивалях.

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