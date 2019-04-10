Новейшее вооружение из США прибыло в Одессу

Новейшее вооружение из США прибыло в Одессу544Читать материал на украинском
В Украину прибыла новейшая военная техника из США – 35 внедорожников Humvee и 175 тонн вооружения. Об этом сообщил в Facebook волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай. Он также опубликовал подтверждающие фото. На кадрах видно, что вооружение было доставлено мальтийским cудном Sea Amason Valetta 9104263. По данным портала Marinetraffic, корабль прибыл в порт Одессы в 07:25 9 апреля.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.