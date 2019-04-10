Новейшее вооружение из США прибыло в Одессу

В Украину прибыла новейшая военная техника из США – 35 внедорожников Humvee и 175 тонн вооружения. Об этом сообщил в Facebook волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай. Он также опубликовал подтверждающие фото. На кадрах видно, что вооружение было доставлено мальтийским cудном Sea Amason Valetta 9104263. По данным портала Marinetraffic, корабль прибыл в порт Одессы в 07:25 9 апреля.

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