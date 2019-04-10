Неизвестная оккупация Одессы: почему в СССР замалчивали ''румынский след''

Транснистрия - административно-политическая единица на юго-западе современной Украины, которую немцы на основании договора в Бендерах от 30 августа 1941 отдали под временную румынскую гражданскую управу. Румынский регион Транснистрия, который с 19 августа 1941 по 29 января 1944 был разделен на 13 уездов (жудеца), в который входили кроме Бессарабии, Буковины и Придинстровья - территории Одесской, Херсонской и Николаевской областей, и полуострова Крым.

Городским головой Одессы во время оккупации стал государственный служащий и политический деятель в Российской империи и Румынии, именем которого сегодня названа одна из улицы Кишинева.

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