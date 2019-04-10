Осталась неделя: украинцев начнут массово штрафовать за коммуналку

В Украине с 1 мая за задолженность по коммуналке будут штрафовать в размере 0,01% долга за каждый день просрочки после 20-го числа.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Нововведение предусмотрены законом о "Жилищно-коммунальных услугах". То есть если заплатить на 60 дней позже, сумма увеличится только на 0,6%. К примеру, если ваш долг за два месяца – 4 тыс. грн, размер пени составит 14,4 грн.

"Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом", – говорится в законе.

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