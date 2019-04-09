9 апреля Поребрик News: Беглый экс-регионал предлагает запретить выборы в Украине на 5 лет78Читать материал на украинском
Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олийнык, бежал в Россию, заявил, что в Украине якобы могут запретить любые выборы на пять лет.
Это произойдет, если политическая элита страны сдаст анализы в независимом антидоппинговому агентстве WADA. Своими нетрезвыми фантазиями коллаборационист поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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