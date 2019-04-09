Лобода взялась за старое: певица опубликовала в сети откровенные фото

Украинская поп-дива Светлана Лобода опубликовала в соцсети серию откровенных фото, на которых изображена полностью обнаженной. На личной странице в Instagram смелые снимки знаменитости сопроводила строками из песни. На откровенных фото артистка изображена абсолютно голой. Ее плечи прикрыты только кожаной курткой. Интимные зоны тела Лобода прикрыла руками. Менее чем за час фото звезды собрали более 40 тыс. Лайков.

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