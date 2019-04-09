11 друзей Путина: чью поддержку получил хозяин Крмеля

После аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, в мире не осталось ни одного демократического государства, которое бы оказало хотя бы моральную поддержку президенту России. Да и очень многие страны, которые назвать "демократическими" не получается даже с самой большой натяжкой, не спешат признавать его плаво на оккупированные украинские территории.

И все же, кроме экономического партнерства, есть на карте мира государства, которые за "три корочки хлеба" со стола хозяина Кремля, готовы признать что угодно.

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