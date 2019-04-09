И не шведы, и не русские: как Россия пыталась уничтожить финский язык

Через 600 лет неутешительному положения под шведской короной, финнам, наконец, повезло: в ходе русско-шведской войны 1808-09 годов шведы потерпели поражение, и территория нынешней Финляндии перешла к Российской Империи. Однако с исчезновением шведского политического доминирования ситуация начала разворачиваться в другую сторону от финнов больше не требовали, чтобы они становились шведами, и образованные круги начали все активнее интересоваться собственной историей, языком, фольклором. Националистическое движение в Финляндии с каждым годом усиливалось. Его неофициальным лозунгом стала фраза, точный автор которой неизвестен: "Мы не стали шведами, мы не станем русскими, поэтому будем финнами".

Впрочем, были и периоды репрессий: так, в 1850 году было запрещено печатать книги на финском языке, за исключением произведений религиозного и сельскохозяйственного содержания – мера, с родни печально известного Валуевского указа 1863 года. Однако запрет просуществовал недолго. Более того, именно в 1863 году финны получили долгожданное право пользоваться родным языком в официальной сфере наравне со шведским.

Период "автономного благополучия" финнов продолжался до конца ХІХ века. После чего император Николай II принял решение, что пора русифицировать Финляндию. И назначил исполнителем этой задачи генерал-губернатора Николая Бобрикова.

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