Железный крест Штирлица: почему герой в нацистской форме стал секс-символом СССР

1525 - владение Тевтонского ордена превращены в новое государство - герцогство Пруссия, которая несмотря на то, что была протестантской государством, претендовала на то, чтобы быть духовным наследником Ордена, особенно в сфере военных традиций. В 1813 году в Пруссии был установлен орден "Железный Крест", вид которого отражал символ Ордена. История Ордена излагалась в прусских школах, а Тевтонский железных крест остается главной наградой немецких вийсклвих - независимо от политического режима и правительств, которые управляют государством.

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