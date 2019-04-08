Делает человека бесчувственным: физиогномист объяснил, зачем политикам ботокс-процедуры

Делает человека бесчувственным: физиогномист объяснил, зачем политикам ботокс-процедуры127Читать материал на украинском
Физиогномист Александр Иванов подчеркнул, что каждый человек проживает эмоцию дважды: в первый раз – при первом соприкосновением с событием или с информации о нем. Во второй раз – когда соответствующая лицевая мышца эту эмоцию отражает (воспроизводит).
Он отметил, что когда происходит блокада лицевых мышц (например, в результате процедуры омоложения ботоксом), то они не спазмируются и не дают глубинного проживания проживания эмоции. От этого, по его словам, страдает эмоциональный интелект и интуиция человека.
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